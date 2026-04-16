В Подмосковье водоканалы проверят гидранты к пожароопасному сезону

В Подмосковье с середины апреля водоканалы начали плановую проверку пожарных гидрантов перед весенне-летним пожароопасным сезоном. Специалисты оценивают их исправность и готовность к работе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Пожарные гидранты являются ключевым элементом системы противопожарной безопасности населенных пунктов. Они обеспечивают оперативную подачу воды для тушения возгораний, что особенно важно в период повышенного риска пожаров.

На территории филиалов Мособлводоканала расположено более 500 гидрантов. Они установлены вдоль уличных водопроводных сетей, в жилых кварталах, возле торговых и промышленных объектов, а также рядом с образовательными и медицинскими учреждениями. Такое размещение позволяет пожарным расчетам быстро подключаться к источнику воды и начинать тушение без задержек.

Проверки проходят по установленному регламенту. Специалисты оценивают состояние крышек и отсутствие мусора, правильность установки, легкость открытия и закрытия, работу вращающихся элементов и необходимый напор воды. При выявлении нарушений формируются задания для ответственных служб с конкретными сроками их устранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.