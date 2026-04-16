Жители Егорьевска высадили 700 тыс деревьев с 2013 года

Более 700 тысяч деревьев высадили жители Егорьевска с 2013 года в рамках акций по лесовосстановлению в Подмосковье. Работы прошли на площади свыше 280 гектаров, в том числе в Чернолесском лесничестве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится в Московской области с 2013 года. Вместе с проектами «Сад памяти» и «Лес Победы» она направлена на озеленение парков, скверов и дворов, а также на восстановление лесного фонда.

Одной из первых начали восстанавливать территорию Чернолесского участкового лесничества. В 2014–2016 годах специалисты Мособллеса подготовили под посадку более 12 гектаров. Жители округа высаживали саженцы высотой до 30 сантиметров, которые сегодня выросли выше человеческого роста.

«Это уже добрая традиция: ежегодно мы вносим свой вклад в восстановление лесов Егорьевска. Благодаря программе лесовосстановления, которую инициировал Андрей Воробьев, сегодня мы видим, как возрождаются зеленые легкие округа», — отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Старший участковый лесничий Чернолесского лесничества Татьяна Ивашкина рассказала, что после посадки специалисты проводили уход за молодыми деревьями, убирали лишнюю растительность, а спустя более десяти лет выполняют расчистку и прореживание для формирования здорового леса.

В акциях участвуют организованные группы жителей и сотрудники предприятий. Компания «Ультрадекор» более десяти лет выходит на посадки дважды в год, высаживая в среднем около 20 тысяч районированных саженцев ежегодно.

«Для нас это системная часть корпоративной политики. Особенно приятно видеть результат спустя годы: деревья, которые когда-то были маленькими, сегодня стали частью настоящего леса», — рассказал начальник отдела лесообеспечения компании «Ультрадекор» Даниил Пычин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.