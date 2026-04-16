Подмосковье выстроило систему подготовки кадров для АПК

В Московской области сформирована комплексная система подготовки специалистов для агропромышленного комплекса — от школьной профориентации до трудоустройства. В работе участвуют министерство, бизнес и образовательные организации, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подготовка кадров для АПК в регионе охватывает все этапы обучения. Первый из них — профориентация школьников. В рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в прошлом году в Подмосковье открыли шесть агротехнологических классов. Один из них заработал в Подольске при поддержке компании «Логика молока», крупного производителя молочной продукции и детского питания с флагманским заводом в регионе.

Во внеучебное время школьники участвуют в профильных просветительских мероприятиях. Среди них — всероссийский проект «Город профессий «Я в АГРО», инициированный Минсельхозом России. Компания «Логика молока» второй год подряд представляет на проекте интерактивную площадку «Молочный завод», где подростки знакомятся с современными технологиями переработки и профессиями отрасли. Проект реализуется в разных регионах страны и формирует интерес молодежи к агросектору.

Следующий этап — профессиональная подготовка студентов и их практическое вовлечение в работу предприятий. В Московской области принят закон о государственной поддержке студенческих отрядов, который закрепляет взаимодействие образовательных организаций, работодателей и молодежных объединений. Региональное отделение Российских студенческих отрядов помогает студентам получить рабочие специальности и пройти производственную практику, в том числе на предприятиях АПК.

Заключительный этап — трудоустройство и закрепление специалистов в отрасли. Сформированная модель позволяет предприятиям привлекать подготовленные кадры, в том числе для сезонных работ, и формировать кадровый резерв. Студенты получают реальные возможности трудоустройства, а агробизнес — квалифицированных молодых сотрудников.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.