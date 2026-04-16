Школьники Мытищ познакомились с аграрной наукой в Подмосковье

Экскурсия для учащихся Марфинской школы городского округа Мытищи прошла в Федеральном научном центре «Всероссийский институт кормов имени В. Р. Вильямса». Школьники посетили селекционно-тепличный комплекс и познакомились с работой ученых, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В федеральном научном центре «Всероссийский институт кормов имени В. Р. Вильямса» учащиеся побывали в селекционно-тепличном комплексе и увидели, как проводят современные исследования. Специалисты рассказали о научных разработках в сфере сельского хозяйства и продемонстрировали практическую работу лабораторий. Экскурсия помогла школьникам расширить представление об аграрных профессиях и задуматься о выборе будущей специальности.

Параллельно в центре состоялась встреча с учителями биологии школ городского округа Лобня. Педагоги обсудили с учеными вопросы профориентации по направлениям «Сельское хозяйство, рациональное природопользование и агроэкология». Сотрудники центра представили актуальные данные о продовольственной и экологической безопасности, рассказали о лизиметрических исследованиях в луговодстве, изучении микробиома кормовых культур и современных достижениях селекции.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия позволяют учителям получать современные научные знания для использования в образовательном процессе, а школьникам — ближе знакомиться с отраслью. Такая работа формирует устойчивый интерес молодежи к профессиям в сфере сельского хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.