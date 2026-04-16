В Ступине капремонт лицея №1 выполнили на 37%

Капитальный ремонт лицея №1 на улице Чайковского в Ступине завершен на 37%. Работы ведут в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры, открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт здания лицея продолжается по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают более 80 человек и одна единица техники. Строители продолжают отделочные и кровельные работы, ведут утепление фасада, выполняют монтаж внутренних инженерных систем. Стройготовность объекта на сегодня составляет 37%», — сообщили в пресс-службе.

Площадь здания составляет 3 326 кв. м. В ходе ремонта предусмотрены внутренняя отделка помещений, обустройство входных групп, замена инженерных коммуникаций и сантехники, обновление фасада и кровли. Для учеников закупят новую мебель и оборудование. Завершить работы и открыть обновленный лицей планируют к началу нового учебного года 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.