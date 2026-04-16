В Клинском округе за семь лет высадили более 43 тыс сосен

Итоги восстановления лесного фонда подвели в Клинском лесничестве Подмосковья. С 2019 года в округе высадили свыше 43 тысяч сосен на площади 11,1 гектара, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Лесовосстановление проводилось в рамках экологических акций «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «Сад памяти». За семь лет в мероприятиях приняли участие более 5 тысяч жителей Подмосковья. Общими усилиями удалось восстановить участок площадью 11,1 гектара вблизи Клин-9.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.