В Подмосковье внедрят роботизированную технику для обслуживания гидросооружений на торфяниках

Подмосковная аварийно-восстановительная служба начнет использовать роботизированные мульчеры с дистанционным управлением для обслуживания гидротехнических сооружений на торфяниках в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Подмосковная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС), подведомственная министерству энергетики Московской области, внедряет новые технологии для обслуживания гидротехнических сооружений на обводненных торфяниках. Для регулярного покоса и удаления растительности на труднодоступных участках будут использоваться специализированные мульчеры с дистанционным управлением.

В ноябре 2025 года такую технику протестировали в Ногинском городском округе. Роботизированные комплексы способны скашивать и измельчать траву и мелкий кустарник, превращая их в мульчу, которой покрывается поверхность торфяников. Вес одного аппарата составляет около 450 килограммов, а низкий центр тяжести обеспечивает устойчивость на сложном рельефе. Управление осуществляется дистанционно, что повышает безопасность персонала.

По оценкам специалистов, производительность роботизированной техники в 25 раз выше ручного труда: если бригада из шести человек тратит месяц на покос гектара, робот справляется с задачей за день. Современные мульчеры обрабатывают более 3000 квадратных метров в час.

МОС АВС планирует закупить первые комплексы в 2026 году. Производство и сервисное обслуживание техники организованы в Московской области, что позволяет быстро обеспечивать ее сопровождение. В дальнейшем машины могут быть интегрированы с цифровыми системами управления и геопозиционирования для автоматической фиксации выполненных работ и передачи данных в диспетчерскую службу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе есть серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений и одно из них — это дамба, которая была передана региону в конце 2024 года, в Дубне.

«И наша задача вместе с правительством — реализовать программу модернизации этого очень важного гидротехнического сооружения», — сказал Воробьев.