В Подмосковье внедряют контейнерные площадки из переработанного пластика

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов предложил два варианта модернизации контейнерных площадок — из профлиста и переработанного пластика.

По его словам, площадки из профлиста — наиболее распространенный вариант. Плюсы этого варианта — быстрое строительство, легкий ремонт, низкая цена, возможность переноса и расширения. Есть и минусы — парусность и небольшой срок службы — три года.

Второй вариант более дорогой — площадки из переработанного пластика. Они эстетичны, служат около пяти лет и находятся в тренде с реформой ТКО, однако стоят в два раза дороже. При этом материалы для ремонта таких площадок нужно приобретать под заказ.

«Коллеги, кто хочет на следующий период заняться и обновлять по этому алгоритму, дайте предложения, вот по этому виду мы вам поможем. Если вы готовы это финансировать, то мы будем устанавливать вот такие более современные площадки», — заявил Мурашов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.