В Подмосковье внедрили цифровые обмеры при капремонте зданий

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области применяют цифровые инструменты при обследовании зданий. Для обмеров используют планшеты со специализированным программным обеспечением, что повышает точность замеров и ускоряет обработку данных, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

При техническом обследовании зданий эксперты используют планшеты с предустановленными программами для работы с чертежами и технической документацией. Оборудование позволяет оперативно фиксировать результаты измерений прямо на строительной площадке и сразу структурировать полученные данные.

Все сведения заносятся в готовый чек-лист, что исключает пропуск важных параметров. Специалисты могут делать пометки непосредственно на объекте, быстро получать доступ к необходимым документам и обмениваться информацией с коллегами. После этого материалы направляют в офис для камеральной обработки.

Визуализация размеров на фотографиях и графических схемах помогает архитекторам и проектировщикам получить полную картину состояния объекта. Такой подход снижает риск неточностей при проектировании, сокращает сроки подготовки документации и повышает качество будущего капитального ремонта.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.