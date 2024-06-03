В Подмосковье ветераны СВО познакомились с работой центра управления региона

В доме правительства Московской области прошло выездное мероприятие для участников боевых действий и ветеранов СВО в рамках профессиональной переподготовки, которую эти слушатели проходят на базовой кафедре министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в Одинцовском филиале МГИМО. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специально для слушателей программы переподготовки, лекции провели Анжела Пухова, первый заместитель министра ЖКХ Подмосковья и Александр Рычков, заместитель руководителя центра управления регионами Московской области.

Слушателям рассказали об особенностях работы на территории региона, о новых информационных технологиях в развитии городской инфраструктуры. Поднимались темы базовых процессов управления, экономики, правовых требований, взаимодействия с общественными организациями, контроля за работой фонда капитального ремонта.

Акцент был сделан на цифровые технологии в управлении регионом, которые позволяют оптимально использовать искусственный интеллект в достижении поставленных задач.

«Слушатели, для которых проведено практическое занятие — участники специальной военной операции, которые будут рассматриваться как управленцы на новых территориях. Они должны обладать всей полнотой знаний того, что было достигнуто у нас здесь, в Московской области и по всей стране», — рассказал Евгений Хромушин, вице-губернатор — министр энергетики Московской области, заведующий кафедрой Министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

После лекций слушателям продемонстрировали организацию работы информационного центра и поделились профессиональными решениями, которые позволяют не оставлять без внимания ни одного обращения жителей региона и реагировать на каждый запрос оперативно.

Программа профессиональной переподготовки на базовой кафедре Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» для участников специальной военной операции действует в Одинцовском филиале МГИМО МИД России.

Программа реализуется при поддержке и активном организационном участии Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (ГлавУпДК при МИД России), МГИМО МИД России и совета молодых дипломатов МИД России.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, тел. +7 (498) 602-19-32, почта: gkhmopress@gmail.com, сайт: http://mgkh.mosreg.ru/, telegram: https://t.me/mingkh_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.