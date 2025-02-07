Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье в эти выходные пройдет серия акций по раздельному сбору отходов

8 и 9 февраля волонтеры проведут серию экологических акций по раздельному сбору отходов. Поддержать хорошее доброе дело приглашают всех экологически ответственных жителей Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как утверждают организаторы мероприятий, акции по раздельному сбору отходов — это одна из основных форм экологического воспитания как взрослых, так и детей, это также стимул к осознанному потреблению природных ресурсов и повышение уровня экологической грамотности населения.

8 февраля акции пройдут:

г. о. Химки

Адрес: ул. Германа Титова, д. 14 к.1

Время: с 12:00 до 13:00

г. о. Ленинский

Адрес: ЖК Римский, пос. Развилка — пос. Совхоза им. Ленина — пригород Лесное — ЖК Ново-Молоково.

Время: с 9:20 до 11:30.

9 февраля акции пройдут:

г. о. Мытищи

Адрес: ул. Мира, д. 32/2.

Время: с 12:00 до 14:00.

г. о. Химки

Адрес: ул. Германа Титова, д. 14 к.1

Время: с 12:00 до 13:00

м. о. Щелково

Адрес: ул. Талсинская, д. 64.

Время: с 12:00 до 14:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.