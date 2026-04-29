В Подмосковье в апреле начали ремонт покрытий детских площадок

Ремонт резиновых покрытий детских игровых площадок стартовал в Московской области в апреле 2026 года. Работы проводят при устойчивых положительных температурах и в сухую погоду, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Резиновое покрытие считается одним из самых прочных и безопасных для детских площадок, однако со временем оно изнашивается и требует восстановления. В этом году к ремонту приступили уже в апреле.

Наибольший объем работ запланирован в Раменском, Балашихе, Богородском, Дмитровском и Щелково. Сроки проведения ремонта зависят от погодных условий: бригады выходят на объекты при устойчивых положительных температурах. Специалисты подчеркивают, что восстановление покрытия возможно только в сухую погоду.

Инспекторы министерства предварительно обследовали все игровые комплексы. Информацию о выявленных дефектах направили в администрации муниципалитетов для организации ремонта.

Сообщить о повреждениях и неисправностях на детских площадках жители могут в управляющую организацию или в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.