В Подмосковье в 2025 году отремонтировали 330 км ЛЭП

Энергетики Подмосковья подвели итоги программы капитального ремонта электросетей за 2025 год. Специалисты «Мособлэнерго» обновили почти 330 км линий электропередачи и привели в порядок сотни подстанций, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2025 году в регионе отремонтировали более 329 км линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ. Наибольший объем работ выполнили в Раменском муниципальном округе — 39 км сетей. В Одинцовском округе обновили 29 км, в Пушкинском — почти 23 км ЛЭП.

«Капитальный ремонт электросетей в Подмосковье идет с опережением графика. По итогам 2025 года мы видим существенное обновление инфраструктуры: отремонтировано почти 330 км ЛЭП, приведены в порядок сотни подстанций. Перевыполнение плана по расчистке просек позволит предотвратить возможные технологические сбои. Главная задача — сделать электроснабжение для жителей области максимально надежным и бесперебойным», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

С начала года энергетики также отремонтировали оборудование почти 230 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, заменили силовые трансформаторы и элементы распределительных устройств 0,4/6/10 кВ. В порядок привели строительные части 220 подстанций и производственных объектов, расчистили почти 150 га охранных зон воздушных линий электропередачи.

Изначально на 2025 год планировали отремонтировать 326 км ЛЭП, обновить оборудование в 215 подстанциях и расчистить 110 га просек. Работы по расчистке охранных зон энергетики перевыполнили уже по итогам девяти месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.