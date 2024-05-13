В Подмосковье устранили более 2 тыс нарушений в содержании пространств в 2024 г

Председатели многоквартирных домов внимательны не только к организационным и коммунальным вопросам, но и к чистоте территорий. С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» они направляют замечания на устранение работникам коммунальных служб. Так, с начала года было отработано 2 125 нарушений, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

Самыми активными пользователями мобильного приложения стали председатели МКД из Королева. Сотрудники управляющих и коммунальных организаций закрыли 975 дефектов. В порядок привели дворовые территории вблизи домов № 2/20, 2А, 4А, 4Б, 6, 10 по улице Богомолова и дома № 17/15 по улице Пионерская. Очистили от мусора бульвар на проспекте Королева, дворы на улице Горького, дом № 79 корпуса 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23.

Не отстают и управдомы из Волоколамского городского округа. Благодаря их неравнодушию, в муниципалитете устранено более 690 недочетов в содержании территорий. В нормативное состояние привели дорожку от улицы Мира до Покровского кладбища, а также пешеходную зону возле железнодорожного вокзала. К теплому сезону, проведя уборку, подготовили сквер на улице Ленина, сквер вблизи Дворца спорта «Лама», территорию смотровой площадки, Парк культуры и отдыха г. Волоколамск.

Проинспектировать дворы и точки общественного притяжения по чек-листу председатели МКД могут, скачав приложение «Проверки Подмосковья». Для регистрации также необходимо прислать заявку с контактными данными и ФИО на почту: gust_checklist@mosreg.ru.

Ссылки для скачивания мобильного приложения: Android, iOS.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.