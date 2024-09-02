В Подмосковье установлено более 265 электрозарядных станций

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, всего в регионе сегодня работает 484 электрозарядные станции, из них 202 ЭЗС — «быстрых» (150 кВт) и 282 ЭЗС — «медленных» (до 150 кВт.).

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье реализуется «Мособлэнерго» совместно с Министерством энергетики Московской области с 2016 года. За это время на территории 44 городских округов компанией установлено 267 ЭЗС. Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья рассчитана до 2026 года.

Так, специалисты «Мособлэнерго» установили зарядную станцию для электромобилей на ул. Строителей около дома № 4 в в Химках.

В августе энергетики произвели необходимые мероприятия по монтажу новой станции, мощность которой составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме.

На сегодняшний момент на территории г. о. Химки установлены более 30 ЭЗС.

Электрозарядная инфраструктура округа развивается с учетом пожеланий владельцев электротранспорта. Подробная карта станций размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей», а также размещена в сервисе Яндекс Карты. Для того, чтобы воспользоваться ЭЗС АО «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение PlugMe, доступное на платформах Google Play и App Store.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.