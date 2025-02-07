В Подмосковье установят 80 дизельных генераторов для медучреждений в 2025 году

Электроснабжение медицинских учреждений является ключевым моментом в обеспечении их жизнедеятельности и от его стабильности зависят жизни пациентов. В 2025 году специалисты установят 80 дизельных генераторов в учреждениях здравоохранения Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«80 дизельных генераторных станций нового поколения планируется установить в Московской области в текущем году», — говорится в сообщении.

Заказчиком работ выступает ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам» министерства строительного комплекса Московской области. За соблюдением строительных норм и правил следят эксперты строительного контроля.

Отмечается, что согласно нормативам, стационарные медицинские учреждения должны быть оснащены двумя резервными источниками питания. Один — основной, обеспечивающий здание электричеством в случае перебоев в работе центральной энергосистемы. Второй — запасной, предназначен для запуска в случае выхода из строя резервного генератора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.