В Подмосковье установили минимальный взнос на капремонт в 2026 году

Собственники квартир в многоквартирных домах Подмосковья в 2026 году будут ежемесячно платить за капитальный ремонт не менее 22 рублей за квадратный метр, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье взносы на капитальный ремонт являются обязательными для всех собственников помещений в многоквартирных домах. Собранные средства формируют целевой фонд, который используется исключительно для ремонта общего имущества домов.

За счет этих средств проводят восстановление и замену лифтового оборудования, крыш, фасадов, инженерных систем, а также фундаментов и подвальных помещений. Это позволяет выполнять работы по ремонту в плановом порядке и поддерживать техническое состояние зданий.

В 2026 году минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт составляет 22 рубля за квадратный метр общей площади квартиры. Размер платежа рассчитывается по формуле: тариф (рублей за кв. м) умножается на площадь помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.