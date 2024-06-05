сегодня в 16:02

В Подмосковье устанавливают тестовые контейнеры для смешанных отходов

Первые контейнеры для смешанных отходов, произведенные на заводе «ЭкоПласт» группы ЭкоЛайн появились на контейнерных площадках Воскресенского и Алексинского кластера, которые обслуживают региональные операторы группы ЭкоЛайн, компании ЭкоЛайн-Воскресенск и ЭкоПромСервис. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Всего по области развезли 629 контейнеров, первый выставили в Егорьевске, ближайшем городе от завода.

Инфраструктуру по сбору отходов Подмосковных регоператоров Группы ЭкоЛайн дополнили в городских округах Раменский — 128 контейнеров для смешанных отходов, Люберцы — 113, Воскресенск — 101, Солнечногорск — 90 Егорьевск — 89, Жуковский — 78, и Клин — 30 емкостей.

Контейнер спроектирован на основе многолетнего практического опыта региональных операторов, благодаря чему максимально полно отвечает практическим потребностям горожан, коммунальных служб и операторов. Каждый контейнер проходит «краш-тесты» в лаборатории с имитацией агрессивной эксплуатации.

Контейнеры объемом 1,1 кубометра изготовлены из высококачественного пластика 30%-ной долей вторичной гранулы. Это оптимальная пропорция первичного и вторичного пластиков, благодаря которым контейнер остается прочным и долговечным. Контейнеры оснащены прочными крышками для защиты содержимого от повреждений и пыли, а также укрепленными колесами и удобными ручками для легкой выкатки к мусоровозу.

Вторичное сырье для контейнеров поступает прямо с сортировочных конвейеров КПО Восток, пройдя этап предварительной мойки и переработки в гранулу на мощностях завода.

Мощности завода ЭкоПласт позволяют производить до 120 000 пластиковых мусорных контейнеров с добавлением вторичной гранулы объемом 770 и 1100 литров в год, евро-паллеты и изделия из полимера хозяйственно-бытового назначения.

Мощность завода по переработке полимеров ЭкоЛайн-Вторпласт — 62 тысячи тонн в год. Кроме переработки традиционных полимеров — ПЭТ, ПНД-флакона, ПП-емкости, более половины мощностей предназначена под переработку неликвидных пленок, так называемой полигонной пленки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.