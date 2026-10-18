Мастер-класс для семей участников СВО прошел в Люберцах

В выставочном зале Культурно-эстетического центра (КЭЦ) города Дзержинского городского округа Люберцы 16 октября прошел творческий мастер-класс «Лимонный бум». В нем приняли участие семьи участников СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы не случайно назвали наш мастер-класс „Лимонный бум“. Яркие цвета, цитрусовые ароматы, творчество и общение создают ощущение радости, поддержки и внутреннего ресурса. А лимон– это символ бодрости, свежести и витамина С, который нам так необходим в прохладные осенние дни», — рассказала заместитель директора КЭЦ Яна Ширяева.

Восемь семей, чьи родные сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, собрались за одним столом. Мамы, бабушки, дети все вместе создавали цитрусовые панно. Как отметили участники, совместное творчество поднимает настроение и объединяет.

В рамках мастер-класса можно было поговорить за чашкой ароматного чая и сделать совместное фото на память.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.