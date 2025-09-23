В Подмосковье упростили услугу для школьников

Процесс перевода учеников в другие школы Московской области стал проще. Услугу дополнили сервисом автоматической проверки предыдущего места обучения ребенка в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Раньше родителям приходилось писать заявление на отчисление в бумажном формате. Теперь новый сервис самостоятельно проверяет эту информацию, и родителям достаточно лишь подписать электронное согласие на отчисление из предыдущей школы. Нововведение помогает быстрее перевести школьника в другое учебное заведение и улучшает взаимодействие с образовательными учреждениями», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Подуслуга «Прием на обучение в порядке перевода» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Образование» — «Школы» — услуга «Запись в школу». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

Перевести ребенка в другую школу можно в течение всего учебного года. Срок рассмотрения заявления — 3 рабочих дня. Уведомление о принятом решении поступит в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.