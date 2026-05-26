В Подмосковье управляющие компании оштрафовали на 7,1 млн рублей

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провело еженедельное заседание, на котором рассмотрело административные дела в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций региона.

Всего на рассмотрение поступило 47 дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. По 40 из них приняты окончательные решения, еще 7 дел отложены для выяснения юридически значимых обстоятельств. Общая сумма штрафов составила 7 млн 159 тыс. рублей.

Основанием для привлечения к ответственности стали ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, неудовлетворительная работа лифтового оборудования, нарушения качества коммунальных услуг, а также ошибки при начислении платы за содержание общедомового имущества и коммунальные ресурсы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.