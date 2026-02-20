В Подмосковье управляющие компании очищают крыши от снега

Управляющие организации Московской области продолжают устранять последствия снегопада и расчищают кровли многоквартирных домов от снега и наледи. Работы проводят с привлечением промышленных альпинистов и спецоборудования для предотвращения схода снежных масс, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты управляющих компаний задействуют высотное оборудование и средства страховки. Во время работ во дворах устанавливают ограждения и предупреждающие знаки, чтобы обеспечить безопасность жителей.

В Лобне за последние две недели очистка кровель прошла по ряду адресов, в том числе на улицах Юбилейная, Ленина, Победы, Дружбы и Мирная. Работы выполнили в домах №8, 6 и 4 на улице Юбилейная, №23 и 33/2 на улице Ленина, №10/11 и 8 на улице Победы, а также по другим адресам.

В Лосино-Петровском кровли очистили в домах №3А и №5А на улице Набережная. В Пушкинском округе опасные снежные свесы убрали в поселке Нагорное, дом №1.

По вопросам содержания кровель зимой жителям рекомендуют обращаться в свои управляющие компании. При наличии претензий к их работе можно направить обращение в территориальные отделы профильного министерства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.