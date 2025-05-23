В Подмосковье «умные» автомобили вынесли около 300 постановлений
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области активно применяет в инспектировании дворов и общественных территорий современные технологии. Так, посредством «умных» автомобилей за первый квартал вынесено 266 постановлений на сумму 12,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Наиболее распространенные виды нарушений, выявленные при помощи ИИ:
- несвоевременная уборка общественных пространств;
- вандальные надписи;
- мусорные навалы.
В ТОП городских округов, где было зафиксировано максимальное количество нарушений, лидируют:
- Одинцовский;
- Балашиха;
- Подольск;
- Серпухов;
- Чехов.
Все выявленные недочеты автоматически становятся основанием для привлечения коммунальных служб к ответственности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.
«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.