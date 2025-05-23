В Подмосковье «умные» автомобили вынесли около 300 постановлений

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области активно применяет в инспектировании дворов и общественных территорий современные технологии. Так, посредством «умных» автомобилей за первый квартал вынесено 266 постановлений на сумму 12,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее распространенные виды нарушений, выявленные при помощи ИИ:

несвоевременная уборка общественных пространств;

вандальные надписи;

мусорные навалы.

В ТОП городских округов, где было зафиксировано максимальное количество нарушений, лидируют:

Одинцовский;

Балашиха;

Подольск;

Серпухов;

Чехов.

Все выявленные недочеты автоматически становятся основанием для привлечения коммунальных служб к ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.