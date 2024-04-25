сегодня в 13:04

В Подмосковье улучшат электроснабжение территорий для 160 тыс человек

Энергетики филиала «Россети» — МЭС центра приступили к ремонту коммутационного оборудования подстанции 220 кВ «Дальняя» — крупного питающего центра, расположенного на границе Московской и Владимирской областей, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья

В результате будет значительно повышена надежность электроснабжения территорий, где проживает свыше 160 тыс. человек, научно-исследовательских центров, объектов социальной инфраструктуры и транспорта.

На подстанции запланирован ремонт 43 разъединителей 220 и 110 кВ. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования. Работы выполняются на действующем энергообъекте без ограничений электроснабжения потребителей.

На отходящих от подстанции 220 кВ «Дальняя» воздушных линиях электропередачи будет расчищено от древесно-кустарниковой растительности около 260 гектаров просек. Также планируются ремонты фундаментов опор и контуров заземления, замена выработавших ресурс изоляторов.

Мощность подстанции 220 кВ «Дальняя» составляет 205 МВА. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроэнергии между Московской и Владимирской областями, электроснабжение потребителей наукограда Черноголовка.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.