В Подольске отремонтировали 13 запланированных дорог

В настоящее время работа продолжается еще на трех участках. На улице Циолковского меняют покрытие на проезжей части, на улице Шамотной также обновляют и бортовой камень, а на проспекте 50 лет Октября в Климовске приводят в порядок еще и тротуар.

«Несколько дорог построим с нуля, они ведут к участкам для многодетных семей в сельских населенных пунктах. В деревне Матвеевское готовность уже 95%, завершаем устройство песчаного и щебеночного основания. В деревне Никулино дорога будет готова в течение десяти дней. Параллельно начались работы на подъездной дороге к СНТ «Ротор». В конце июля по плану приступим к участкам в Слащеве и Меньшове», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всего восемь участков автомобильных дорог к участкам многодетных включено в план капитального ремонта. Длина составляет 12,82 километра, общая площадь — 53 344 квадратных метров. В итоге 267 участков, выданных многодетным семьям, получат удобные подъезды в текущем году.

Всего в этом году в округе обновят 21 километр или 139 тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году. Ремонт включает как текущие, так и капитальные работы.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.