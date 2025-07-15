В Подольске отремонтировали 13 запланированных дорог
Фото - © Пресс-служба администрации Подольска
В Подольске отремонтировали 13 из 18 запланированных дорог. Работы включают замену бордюрного камня, фрезерование покрытия, укладку асфальта, ремонт тротуаров. Протяженность обновленных дорог 9,88 километров, общая площадь составляет 95 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В настоящее время работа продолжается еще на трех участках. На улице Циолковского меняют покрытие на проезжей части, на улице Шамотной также обновляют и бортовой камень, а на проспекте 50 лет Октября в Климовске приводят в порядок еще и тротуар.
«Несколько дорог построим с нуля, они ведут к участкам для многодетных семей в сельских населенных пунктах. В деревне Матвеевское готовность уже 95%, завершаем устройство песчаного и щебеночного основания. В деревне Никулино дорога будет готова в течение десяти дней. Параллельно начались работы на подъездной дороге к СНТ «Ротор». В конце июля по плану приступим к участкам в Слащеве и Меньшове», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Всего восемь участков автомобильных дорог к участкам многодетных включено в план капитального ремонта. Длина составляет 12,82 километра, общая площадь — 53 344 квадратных метров. В итоге 267 участков, выданных многодетным семьям, получат удобные подъезды в текущем году.
Всего в этом году в округе обновят 21 километр или 139 тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году. Ремонт включает как текущие, так и капитальные работы.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.