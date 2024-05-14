В Подмосковье убрали 1,3 тыс навалов мусора возле контейнерных площадок в мае

Сезон ремонтных работ и отдыха за городом уже начался. В ГУСТ Подмосковья напомнили жителям и предпринимателям региона, что несоблюдение правил утилизации строительных или бытовых отходов, порубочных остатков, травы, также как и отсутствие договора на вывоз мусора, могут стать причиной навалов возле контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Так, с начала мая сотрудники коммунальных служб устранили 1 330 скоплений мусора на прилегающих к КП территориях. Нарушения чистоты чаще всего фиксировали за городом или в частном секторе, ввиду начала теплого сезона. Например, в Коломенском округе ликвидировали более 60 навалов за две недели. Очистили площадки в деревне Сычево на улице Новая, в деревне Подлужье на улице Дачная, дом 1А, в деревне Апраскино на улицах Верхняя и Нижняя.

В Домодедово также приведено в порядок свыше 60 контейнерных площадок. Мусор убран и вывезен в селе Ям на улицах Школьная, 2-я Зеленовка, Южная, дом № 1, в деревне Заборье на улице Садовая, в деревне Павловское на улицах Полевая, Запрудная, Вокзальная, около дома № 1.

В городском округе Егорьевск очистили площадки по 47 адресам. Среди них КП в деревне Пантелеево, дом 1А, в деревне Костылево, дом 1Г, в деревне Козино, дом 1А, а также в деревне Ефремовская, дома № 63, 74А, в поселке Новый, дом № 60.

Несоблюдение правил и нарушение чистоты в местах сбора отходов — сброс мимо баков или из автомобиля, может обернуться административной ответственностью. Поддерживать чистоту — простой способ избежать штрафов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.