В Подмосковье стартуют плановые отключения горячей воды

В межотопительный период в городах России традиционно отключают горячую воду для ежегодной профилактики. Скоро такой период стартует и в Московской области. Плановые отключения горячего водоснабжения (ГВС) необходимы для качественной подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данная мера обеспечивает надежное функционирование системы теплоснабжения в холодное время года, качественную подачу ресурса жителям и минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с графиком отключений при помощи интерактивного онлайн-ресурса карта коммунальных услуг МКД по ссылке. Для этого в адресной строке необходимо указать свой адрес проживания. Здесь же можно подписаться на телеграм-бот «Плановые отключения МО», узнать контакты обслуживающих организаций и управляющих компаний, а также отправить обращение в администрацию округа.

Отключения ГВС продлятся не более 14 дней в каждом доме. Минэнерго Подмосковья советует заранее ознакомиться с графиком и подготовиться к временному отключению ресурса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.