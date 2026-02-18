В Подмосковье стартует программа техобследования домов, подлежащих капремонту

Министерство ЖКХ Московской области запускает работу по техническому обследованию многоквартирных домов, попавших в краткосрочный план на 2026–2028 годы. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Основная задача — актуализировать сроки капитального ремонта домов в зависимости от состояния его конструктивных элементов. Обследование будет проводиться за счет регионального бюджета.

«В эту работу включено более 2,2 тысяч домов — нам предстоит провести инвентаризацию крыш, фасадов, внутридомовых коммуникаций. Акцент делаем на старом жилом фонде 1950-60-х годов. Сроки проведения ремонта той или иной системы в доме будут скорректированы в зависимости от заключения техобследователей. Один из эффектов в том, что каждый взнос граждан в Фонд капитального ремонта реализуется при таком нововведении максимально эффективно без лишних затрат», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Право выполнить работы по проведению обследований получит профессиональная организация, отобранная по результатам торгов.

Техобследование включает в себя комплекс работ:

визуальный осмотр и инстрментальное обследование выявленных аварийных конструкций

оценку технического состояния конструкций и инженерных систем МКД

определение процента их физического износа по разработанному алгоритму.

До 30% износа — капитальный ремонт не требуется.

31—50% — ремонт необходим.

51—65% — ремонт требуется в приоритетном порядке.

На основании этих данных будет также сформирован цифровой паспорт дома, доступный жителям в ГИС ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.