В Подмосковье стартует бесплатное обучение по профессии «Машинист насосных установок»

Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства объявляет о старте бесплатного обучения по программе профессиональной подготовки «Машинист насосных установок». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Пройти его может любой желающий получить профессию без текущего опыта, а также специалисты, имеющие начальные навыки работы с насосным оборудованием.

Участников курса ждет насыщенная программа:

основы слесарного дела и электротехники;

работа с поршневыми, центробежными и другими насосными установками;

способы устранения неполадок в работе насосного оборудования;

и др.

По итогам обучения и успешной сдачи экзамена обучающиеся получат свидетельство и удостоверение с внесением в ФИС ФРДО.

Старт программы: с 15 мая 2025 года.

Место проведения: база МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» в городском округе Щелково.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками – технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», – сказал глава региона.