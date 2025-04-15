В Подмосковье стартует апрельский период приема показаний счетчиков

Жителям региона следует своевременно передавать данные о потреблении воды, газа и электроэнергии. Это поможет избежать трудностей с начислением платежей и обеспечить более точный расчет коммунальных услуг, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Передать показания можно следующими способами:

в личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в любом клиентском офисе расчетного центра;

по телефону +7 (499) 444-01-00.

Сроки приема показаний счетчиков электроэнергии — с 15 по 25 число каждого месяца. Обратите внимание, что период приема показаний счетчиков воды и тепла может варьироваться. Уточнить сроки можно в личном кабинете «МосОблЕИРЦ» в разделе «Счетчики» и в офисах расчетного центра.

Кроме того, каждый, кто в апреле передаст показания счетчиков через личный кабинет или мобильное приложение, получит шанс выиграть 1 999 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.