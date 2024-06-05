сегодня в 16:25

В Подмосковье стартовали встречи газовиков с жителями региона

В Подмосковье в рамках проекта губернатора «Открытая администрация» стартовали встречи руководителей «Мособлгаза» с жителями региона. Цель встреч — прямой диалог с людьми в части газоснабжения, газификации и технического обслуживания газового оборудования, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Первая такая встреча состоялась 4 июня при участии генерального директора «Мособлгаза» Игоря Баранова в Дмитровском городском округе.

«В Дмитрове у нас одна из наиболее масштабных программ социальной газификации. Всего в муниципалитете в проект вошло 194 населенных пункта, с начала программы заключено 2116 договоров на догазификацию, выполнено 1 305 пусков газа в дома жителей», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В ходе встречи руководители профильных направлений ответили на вопросы местных жителей. Все обращения зафиксировали, взяли на контроль, передали на дальнейшее рассмотрение специалистам.

Участие во встрече приняло более 40 жителей округа. Основные вопросы — изменения в законодательстве в части догазификации СНТ, техническое обслуживание газового оборудования, сроки исполнения заключенных договоров по социальной газификации, а также условия газификации населенных пунктов по губернаторской программе.

«Мособлгаз» продолжит встречи с жителями в формате выездных администраций в городских округах Подмосковья на еженедельной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.