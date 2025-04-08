В Подмосковье стартовала вторая неделя экологических игр

На территории Московской области стартовала вторая неделя « Экологических игр 2025». С момента начала проекта в приложении зарегистрировалось более 1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Что ждет участников на 2-й неделе?

С 7 по 13 апреля необходимо начать сортировать отходы дома. Складывайте отдельно смешанные отходы, вторичные ресурсы и опасные отходы (батарейки).

Как начать играть?

За выполненные задания участникам начисляются экоины. Чем больше бонусов, тем выше шанс получить приз в финале. Промежуточные итоги игр будут подводиться каждые 5 недель.

Игры продлятся до 21 сентября. Присоединиться можно на любом этапе.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.