В Подмосковье стартовала очередная неделя «Экологических игр — 2025»

На территории Московской области стартовала 8-я неделя экоигр. С момента начала к проекту присоединилось более 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С 19–25 мая участникам предлагается сдать ПЭТ-бутылки в ближайший пункт приема или воспользоваться фандоматом. Для подтверждения участия также необходимо сделать фото-отчет о выполненном задании, за которое участники получают экоины, увеличивающие шанс на получение призов в финале.

Как начисляются экраны за задания

задание недели — 2 балла;

задание со звездочкой — 5 баллов.

Каждые 5 недель будут определяться новые победители игры, а сам проект продлится до 21 сентября.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.