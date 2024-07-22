В Подмосковье стартовала неделя «Коммунального бонуса»

В течение этой недели все пользователи личного кабинета на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» могут получать подарки и купоны на скидки при каждом входе в систему. Количество входов и купонов неограниченно.

На странице «Коммунального бонуса» в июле представлено более 100 выгодных предложений. Среди них — скидки на покупки в супермаркетах и доставку, на обучение и досуг, на путешествия, парфюмерию, зоотовары, а также бесплатная подписка на онлайн-кинотеатр и многое другое. Каждый пользователь может воспользоваться любым количеством бонусов.

Для получения бонусов нужно: войти в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»; зайти в раздел «Сервисы», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»; выбрать любое количество бонусов; применить бонусы при оформлении покупок.

В связи с проведением профилактических работ личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 06:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.