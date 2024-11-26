В Подмосковье стартовал проект по цифровизации документов в сфере теплоснабжения

На территории Подмосковья правительство РФ совместно с правительством Московской области инициировало эксперимент по цифровизации документации в сфере теплоснабжения. Участники эксперимента — пять городских округов региона: Балашиха, Можайский, Мытищи, Одинцовский, Подольск. В этих округах документация в сфере теплоснабжения будет переведена в электронный вид. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Обмен электронными документами будет осуществляться через региональную информационную систему. Ключевая цель эксперимента — повысить эффективности работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также их диспетчерских и аварийных служб.

«По решению федерального правительства в нашем регионе будет проведен эксперимент по переводу в электронный вид эксплуатационной документации в сфере теплоснабжения, а также паспортов готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Мы ожидаем, что реализация проекта упорядочит и упростит работу всех ведомств и предприятий, деятельность которых связана с предоставлением услуг теплоснабжения жителям и, как следствие, качество коммунальных услуг в регионе повысится», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Эксперимент продлится до 26 декабря 2025 года. Если эта практика успешно себя зарекомендует, то она распространится не только на всю Московскую область, но и на другие регионы страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.