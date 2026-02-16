В Подмосковье стартовал прием февральских показаний счетчиков

В Подмосковье начался прием февральских показаний индивидуальных приборов учета. Жители могут передать данные через личный кабинет, приложение или другими способами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр Московской области сообщил о начале приема февральских показаний индивидуальных счетчиков. Жителям региона рекомендуют использовать личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» для быстрой передачи данных. Показания, отправленные этими способами, сразу поступают в систему и учитываются при расчете платы за коммунальные услуги.

Также передать показания можно через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ, голосового помощника по телефону 8 (499) 444-01-00 или терминал в любом офисе расчетного центра. Адреса и режим работы офисов размещены на сайте МосОблЕИРЦ.

Сроки приема показаний и даты поверки счетчиков доступны в личном кабинете в разделе «Счетчики». При возникновении вопросов по начислениям за жилищно-коммунальные услуги жители могут обратиться в любой клиентский офис МосОблЕИРЦ или воспользоваться онлайн-сервисами.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.