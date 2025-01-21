В Подмосковье стартовал II этап реализации проекта «Цифровая котельная»

В Московской области продолжается реализация федерального эксперимента «Цифровая котельная», предполагающего перевод в электронный вид документации в сфере теплоснабжения. В настоящий момент стартовал II этап — в «цифру» переводят эксплуатационные журналы 331 котельной, участвующей в эксперименте. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Котельные, в силу своей технологической специфики, классифицируются как объекты повышенной опасности, что связано с использованием высоких температур, давления и горючих материалов.

Каждый такой объект имеет эксплуатационную документацию — набор документов, содержащий всю необходимую информацию о работе котельной:

технические паспорта оборудования (описание котлов, насосов, трубопроводов и других элементов),

схемы и чертежи (планы размещения оборудования, электрических сетей и других систем),

инструкции по эксплуатации (правила запуска, остановки, настройки и обслуживания оборудования),

графики технического обслуживания (когда и какие работы необходимо проводить, чтобы оборудование работало без сбоев),

журналы учета (записи о проведенных работах, замерах параметров и авариях).

Раньше вся эта информация отображалась на бумаге сотрудниками котельных. Фактически доступ к ней имели только лица, находящиеся непосредственно на теплоснабжающих объектах.

Теперь доступ к электронным эксплуатационным журналам будет иметь большее количество лиц, в частности, представители Ростехнадзора и правительства Московской области, что усиливает контроль за работой котельных, повышает надежность и безопасность их работы.

«Проект «Цифровая котельная» имеет стратегическое значение для нашего региона. Мы не просто внедряем современные технологии, но и создаем систему, которая позволит обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение для каждого жителя Подмосковья. Цифровизация отрасли, оперативный контроль и обратная связь от всех участников процесса — это ключевые элементы, которые помогут вывести систему теплоснабжения региона на новый уровень и, самое главное, сделать жизнь людей комфортнее. Уверен, что успешная реализация федерального эксперимента станет примером для других регионов», — прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В конце прошлого года был завершен I этап реализации проекта — диспетчеризация объектов теплоснабжения. На котельных Московской области были установлены «умные» датчики, которые фиксируют важнейшие параметры (температуру, давление) и передают данные о них в правительственный центр управления регионом. Это позволило в режиме реального времени отслеживать ситуацию на котельных и сократить время реагирования на технологические сбои почти в 2 раза. Сегодня датчиками оборудовано 2 205 котельных, все они отображаются на карте «Мониторинг теплоснабжения».

В дальнейшем в рамках проекта «Цифровая котельная» в электронный вид также будут переведены документы для оценки готовности к отопительному сезону, акты проверки готовности и паспорта готовности муниципальных образований, участвующих в эксперименте (Балашиха, Одинцово, Мытищи, Подольск, Можайск).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.