В Подмосковье стал известен график мобильного офиса расчетного центра в ноябре

ЖКХ
фото МосОблЕИРЦ

Фото - © фото МосОблЕИРЦ/Министерство ЖКХ Московской области

Для жителей Подмосковья продолжает свою работу мобильный офис МосОблЕИРЦ. В нем можно передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В ноябре мобильный офис работает в городских округах по графику:

  • 6 ноября: Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, с 11:00 до 15:00;
  • 7 ноября: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11:00 до 14:30;
  • 8 ноября: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от здания «Почты России»), с 10:30 до 14:30;
  • 11 ноября: Ленинский округ, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10:00 до 15:30;
  • 12 ноября: Электросталь, ул. К.Маркса, д. 26, с 10:30 до 15:30;
  • 13 ноября: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (здание администрации), с 11:00 до 15:00;
  • 14 ноября: Сергиев Посад, пос. НИИРП, площадь перед проходной, с 11:00 до 15:00;
  • 15 ноября: Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10:30 до 14:00;
  • 18 ноября: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (на парковке МФЦ) с 10:00 до 15:00;
  • 19 ноября: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11:00 до 14:30;
  • 20 ноября: Орехово-Зуевский округ, п. Озерецкий, д. 31А (ДК), с 10:30 до 15:30;
  • 21 ноября: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 (возле Дома культуры), с 11:00 до 15:00;
  • 22 ноября: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9:30 до 15:00;
  • 25 ноября: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10:30 до 15:30;
  • 26 ноября: Домодедово, д. Гальчино, б-р. 60-летия СССР, д. 3, с 10:00 до 16:00;
  • 27 ноября: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10:30 до 15:00;
  • 28 ноября: Домодедово, д. Добрыниха, д. 7, подъезд 1, с 10:30 до 15:30;
  • 29 ноября: Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, с 10:30 до 14:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.