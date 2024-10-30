В Подмосковье стал известен график мобильного офиса расчетного центра в ноябре
Фото - © фото МосОблЕИРЦ/Министерство ЖКХ Московской области
Для жителей Подмосковья продолжает свою работу мобильный офис МосОблЕИРЦ. В нем можно передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
В ноябре мобильный офис работает в городских округах по графику:
- 6 ноября: Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, с 11:00 до 15:00;
- 7 ноября: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11:00 до 14:30;
- 8 ноября: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от здания «Почты России»), с 10:30 до 14:30;
- 11 ноября: Ленинский округ, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10:00 до 15:30;
- 12 ноября: Электросталь, ул. К.Маркса, д. 26, с 10:30 до 15:30;
- 13 ноября: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (здание администрации), с 11:00 до 15:00;
- 14 ноября: Сергиев Посад, пос. НИИРП, площадь перед проходной, с 11:00 до 15:00;
- 15 ноября: Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10:30 до 14:00;
- 18 ноября: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (на парковке МФЦ) с 10:00 до 15:00;
- 19 ноября: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11:00 до 14:30;
- 20 ноября: Орехово-Зуевский округ, п. Озерецкий, д. 31А (ДК), с 10:30 до 15:30;
- 21 ноября: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 (возле Дома культуры), с 11:00 до 15:00;
- 22 ноября: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9:30 до 15:00;
- 25 ноября: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10:30 до 15:30;
- 26 ноября: Домодедово, д. Гальчино, б-р. 60-летия СССР, д. 3, с 10:00 до 16:00;
- 27 ноября: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10:30 до 15:00;
- 28 ноября: Домодедово, д. Добрыниха, д. 7, подъезд 1, с 10:30 до 15:30;
- 29 ноября: Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, с 10:30 до 14:30.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.