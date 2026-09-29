99 руб × 150 тыс просмотров: юрист объяснила, как считают ущерб за пиратство

Расчет ущерба за незаконно опубликованный в интернете сериал по формуле «цена подписки × количество просмотров» может использоваться следствием, но не является бесспорным, сообщила РИАМО управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Здесь важно разделять реальный ущерб правообладателю, незаконное обогащение и так называемый размер деяния по статье 146 УК РФ. Это не одно и то же», — рассказала Полякова.

Она добавила, что сумма свыше 2 млн рублей уже считается особо крупным размером. В этом случае ответственность за нарушение авторских прав становится строже.

Формула «99 рублей × 150 тыс. просмотров» может оспариваться защитой. В частности, необходимо обосновать, почему каждый просмотр приравнивается к покупке отдельной подписки, были ли зрители уникальными и отражает ли полученная сумма стоимость именно незаконно использованных прав.

«Особенно если 99 рублей — это цена месячной подписки на весь сервис, а не цена просмотра конкретного кино или сериала», — отметила юрист.

Полякова также уточнила, что для незаконного размещения произведения в интернете не всегда требуется доказывать коммерческую «цель сбыта». Такое размещение может рассматриваться как самостоятельное незаконное использование объекта авторского права.

«Сбыт» в уголовно-правовом смысле не обязательно предполагает получение денег и может включать безвозмездное предоставление произведения другим людям, в том числе через интернет.

Ранее жителю столицы предъявили обвинение в незаконном использовании объектов авторского права в особо крупном размере за публикацию сериала в интернете. Согласно данным следствия, с 1 по 22 мая 2026 года мужчина скачал сериал, доступный пользователям онлайн-платформы исключительно для просмотра без права распространения. Затем он опубликовал его на сторонних интернет-ресурсах, причинив ущерб правообладателям более чем на 15 млн рублей, так как сериал посмотрели свыше 150 тыс. человек.

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