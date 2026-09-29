В Химках добавили восемь рейсов на маршрут № 44

Число рейсов на маршруте № 44 Мострансавто в Химках увеличили на восемь после выхода на линию дополнительного автобуса, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На маршруте № 44 Мострансавто в городском округе Химки добавили восемь рейсов по направлению «Поярково — Лунево — МЦД Лобня». На линию вышел дополнительный автобус малого класса. Теперь два автобуса ежедневно выполняют 24 рейса за смену.

Изменения призваны улучшить транспортное обслуживание жителей Пояркова и Лунева, которые едут в направлении МЦД Лобня.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале ведомства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.