В Подмосковье создается мощный кадровый задел в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В ходе прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин обозначил повышение престижа рабочих профессий и развитие специалитета в числе ключевых государственных задач. Глава государства подчеркнул важность привлечения бизнеса к подготовке кадров и интеграции практики в образовательный процесс, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам регионального координатора проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия», руководителя автономной некоммерческой организации «КАДРЫ ЖКХ» Натальи Абросимовой, формирование кадрового потенциала для ЖКХ в Подмосковье уже идет. Оно опирается на серьезную образовательную базу, ключевым элементом которой является МЦК имени Королева, а также другие учреждения, целенаправленно готовящие кадры для отрасли.

«Будущее ЖКХ немыслимо без квалифицированных специалистов, и в регионе ведется масштабная работа по подготовке кадров. В Подмосковье готовят молодых профессионалов, которые пополнят ряды работников предприятий городского хозяйства. Для молодежи созданы значительные преференции: в регионе регулярно проводятся чемпионаты профессионального мастерства и ярмарки вакансий, помогающие студентам найти свое место в отрасли», — подчеркнула Наталья Абросимова.

Наталья Абросимова также отметила, что такие форматы, как прямая линия, наглядно демонстрируют внимание власти к насущным проблемам граждан и системную работу по их решению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.