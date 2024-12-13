Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:21

В Подмосковье состоится серия акций по сбору отходов 14 и 15 декабря

14 и 15 декабря жителей и гостей Московской области ждут на акциях по приему вторичных ресурсов. Экомероприятия волонтеры проведут в разных городских округах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

14 декабря приглашают в:

г. Химки, ул. Германа Титова, д. 14/1 — с 12:00 до 13:00;

г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17, ДК «Исток» — с 11:00 — 13:00;

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 85, парковка у ТЦ «Аквилон» — с 11:00 — 13:00;

г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 29 — с 11:00 — 13:00.

15 декабря акции пройдут в:

г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 103 — с 11:00 — 12:00;

г. Ивантеевка, мкр. Голландский квартал, д. 26к2 — с 12:00 — 13:30;

г. Пушкино, на подземной парковке ТЦ «Акварель» — с 12:00 — 14:00;

г. Химки, ул. Германа Титова, д. 14/1 — с 12:00 до 13:00.

Что можно приносить:

макулатуру;

стекло;

металл;

текстиль;

пластик;

добрые крышечки.

Все фракции принимаются в чистом и отсортированном виде. Собранные материалы будут отправлены на переработку, где они получат новую жизнь.

Активисты напоминают, что приветствуется помощь волонтеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.