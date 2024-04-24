В Подмосковье снизилось число сигналов о необходимости ремонта дверей в подвалы

На прошедшей неделе обращений в единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) по вопросу ремонта дверей на входе в подвальные помещения стало меньше на 14% по сравнению с двумя неделями ранее. ГУСТ Подмосковья контролирует отработку заявок в областном центре управления регионом. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

Приведение в порядок подвальных помещений, и в том числе дверей — одно из мероприятий завершающегося Месяца чистоты и благоустройства. В 12 муниципалитетах число сигналов в данной категории за неделю снизилось до нуля. Среди них — Дзержинский, Домодедово, Пушкинский, Реутов.

А в Красногорске обращений стало меньше ровно на треть. УК провели работы в домах № 22 по улице Ленина; № 10 по Школьной улице, № 7 на Красногорском бульваре; № 15 по улице Дежнева в микрорайоне Опалиха; № 22 по Парковой улице в деревне Сабурово.

В ГУСТ МО напомнили, что обеспечению безопасности подвальных помещений следует уделять особое внимание, поскольку там сосредоточено большинство инженерных коммуникаций. Согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилфонда, входные двери в подвал должны быть целыми, без разрушений, и закрыты на замок. Ключи хранятся в офисе управляющей организации или диспетчерской. Информация о месте хранения размещается на самой двери.

Для решения вопросов содержания и ремонта многоквартирных домов направляйте заявку в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана исполнить ее в регламентные сроки. Также о сломанной либо незапертой подвальной двери можно сообщить роботу Жене по телефону 122*4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.