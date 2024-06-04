В Подмосковье снизилось число мусорных навалов на контейнерных площадках

На территории региона продолжаются работы по модернизации зимних контейнерных площадок, а в срок до 5 июня планируется завершить установку баков на весенних площадках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Всего в муниципалитетах появится порядка 1 200 единиц дополнительной тары под отходы.

«В Подмосковье уже модернизировано более 920 зимних контейнерных площадок, а также более 1 тыс. баков установлено на весенних, из них 203 в Истре, 96 — в Раменском, 87 — в Одинцове. Работы выполнены на 95%. Ежедневно в чат ботах мы анализируем ситуацию с мусорными навалами. Следует отметить, что в ходе проведенных работ их количество в регионе на проблемных весенних площадках только с начала мая уменьшилось на 83%», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Городской округ Красногорск занимает лидирующую позицию рейтинга муниципалитетов в части проведения работ по модернизации контейнерных площадок и подписанию дополнительных соглашений по переводу СНТ на норматив.

В Красногорске было установлено 28 дополнительных баков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.