В Подмосковье система ИИ зафиксировала 10 тыс нарушений благоустройства за июнь

На территории Московской области автономные комплексы нейросетевого контроля позволяют автоматически распознавать и оценивать ситуацию без участия оператора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Искусственный интеллект оперативно выявляет наличие мусора на территории, вандальные надписи на фасадах зданий и ограждений, перебои в работе уличного освещения и навалы мусора на контейнерных площадках.

«По итогу июня 6 мобильных комплексов региона выявили порядка 10 тыс. дефектов в сфере благоустройства. Большая часть из них связана с несвоевременной уборкой территорий и навалами мусора в Истре, Солнечногорске, Одинцове, Раменском и Егорьевске», — рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

Все обнаруженные недочеты в работе коммунальных служб автоматически влекут за собой штрафные санкции. Прежде всего, профильным службам предоставляется время на устранение недостатков, после чего их работа повторно проверяется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.