В Подмосковье с начала весны отремонтировали ящики в 100 подъездах

Коммунальные службы с начала весны отремонтировали почтовые ящики более чем в 100 подъездах Подмосковья по обращениям жителей через портал Единой диспетчерской службы. Работы провели под контролем инспекторов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Почтовые ящики относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Следить за их состоянием и при необходимости проводить ремонт обязана управляющая организация за счет платы за содержание жилья.

С начала весны работы выполнили более чем в 100 подъездах региона. В частности, ящики отремонтировали по адресам: Долгопрудный, улица Октябрьская, 2/8 и Институтский переулок, 8А; Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Новая, 38 и микрорайон Кучино, улица Почтовая, 4к1; Люберцы, улица Южная, 12 и рабочий поселок Малаховка, Быковское шоссе, 34.

При необходимости ремонта или замены почтового ящика жителям рекомендуют обращаться в свою управляющую организацию или оставлять заявку через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.