Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 14:00

В Подмосковье с начала весны отремонтировали 2,4 тыс подъездных светильников

В Московской области с начала весны привели в нормативное состояние 2 417 объектов освещения в подъездах многоквартирных домов. Специалисты обновили светильники и проводку, а также проверили работу автоматики, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы включали демонтаж неисправных светильников, ламп и выключателей, а также мелкий ремонт проводки — замену поврежденных участков кабеля и клеммников. В подъездах устанавливали новые светильники на штатные места, меняли патроны и фотореле.

После монтажа специалисты проводили пусконаладочные проверки: включали оборудование, тестировали контакты и изоляцию. Обновление освещения затронуло места общего пользования — лестничные клетки, лифтовые холлы, подвалы, чердаки и придомовые территории.

Наибольший объем работ выполнили в Люберцах — 209 объектов, в Химках — 168, в Павлово-Посадском округе — 164, в Ленинском — 162 и в Мытищах — 152. По вопросам работы освещения жители могут обратиться в управляющую организацию, единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальный отдел профильного министерства.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.