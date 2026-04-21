В Подмосковье с начала года заменили 33 задвижки на сетях

В Московской области с начала 2026 года специалисты Мособлводоканала заменили 33 задвижки на сетях водоснабжения. Работы проводят в рамках сезонной программы модернизации для повышения надежности системы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал продолжает плановую замену запорной арматуры по поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева. С начала года на сетях водоснабжения обновили 33 задвижки. Эти элементы обеспечивают стабильную и бесперебойную подачу воды жителям региона.

Задвижки позволяют равномерно распределять воду по направлениям, регулировать давление и контролировать расход ресурсов. С их помощью специалисты могут оперативно отключать отдельные участки для ремонта или при авариях, предотвращая утечки и снижая потери воды. Это также продлевает срок службы всей водопроводной сети.

Замена запорной арматуры является важной профилактической мерой. Современные задвижки обеспечивают более точное управление потоками воды и уменьшают риск сбоев. С началом активного сезона предприятие приступило к масштабной программе модернизации сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.