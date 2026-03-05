В Подмосковье с начала года выдали 14 лицензий УК

В Московской области с января 2026 года 14 управляющих организаций получили лицензии на управление многоквартирными домами. Всего с 2015 года в регионе выдано более 2,9 тыс. таких разрешений, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С мая 2015 года управляющие организации не вправе работать без лицензии. Требование установлено Жилищным кодексом РФ. За осуществление деятельности без разрешительного документа предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Процедура лицензирования проходит в несколько этапов. В ФНС направляют запрос о сведениях о юридическом лице, в МВД — о наличии или отсутствии судимости у генерального директора и учредителей. Также проверяют, не аннулировалась ли ранее лицензия, нет ли фактов банкротства или дисквалификации, а также наличие у руководителя квалификационного аттестата. По итогам формируется мотивированное предложение о выдаче или отказе, которое рассматривает лицензионная комиссия.

С марта 2022 года бумажные лицензии не оформляются. Сведения о выданных разрешениях вносятся в реестр лицензий Московской области, который ведется в ГИС ЖКХ. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг, срок рассмотрения составляет 28 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.