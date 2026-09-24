В Подмосковье с начала года подали более 5 тыс заявок на обслуживание счетчиков

Жители Подмосковья с начала 2026 года более 5 тыс. раз воспользовались электронной услугой по обслуживанию и опломбировке приборов учета воды, водоотведения и тепла, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление на обслуживание и опломбировку счетчиков можно на портале госуслуг Подмосковья. Услуга «Обслуживание приборов учета водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии» находится в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Коммунальные услуги».

Для подачи заявления нужно войти на портал с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

В рамках услуги ресурсоснабжающие организации обслуживают и пломбируют приборы учета теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Московской области.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.